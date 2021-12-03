Faridabad News: भैंसरावली में लगेगा सेवा सेतु कैंप
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:46 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:46 AM IST
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फरीदाबाद। सेवा संकल्प अभियान के तहत 12 अक्तूबर को ग्राम पंचायत भैंसरावली में सेवा सेतु कैंप लगाया जाएगा। राज्यमंत्री राजेश नागर कैंप का शुभारंभ करेंगे। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ आवेदन और शिकायतों के समाधान में सहायता करेंगे। प्रशासन ने ग्रामीणों से परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण और संबंधित योजनाओं के जरूरी दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। ब्यूरो
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