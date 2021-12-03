Faridabad News: शहर मनाएगा दिवाली, दूसरों की खुशियां सुरक्षित रखने में जुटे होंगे कर्मवीर

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त्योहार पर पुलिसकर्मी, दमकलकर्मी और अस्पताल के कर्मचारी निभाएंगे ड्यूटीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में जब दिवाली की रात घर-आंगन दीपों से जगमगा रहे होंगे। मंदिरों में आरती की गूंज सुनाई देगी और परिवार के लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर त्योहार की खुशियां बांट रहे होंगे, तब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर दूसरों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे।इनके घरों में भी दिवाली मनेगी, बच्चे भी पटाखे जलाने और मिठाई खाने का इंतजार करेंगे, लेकिन परिवार के साथ त्योहार मनाने के बजाय ये कर्मवीर अपनी ड्यूटी निभा रहे होंगे। इनमें पुलिसकर्मी, दमकल कर्मचारी और अस्पतालों की नर्सें व चिकित्साकर्मी शामिल हैं। इन कर्मवीरों के लिए दिवाली सिर्फ दीयों और मिठाइयों का त्योहार नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरों पर मुस्कान बनाए रखने का दिन भी है। जब शहर चैन की नींद सोएगा, तब ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जाग रहे होंगे। इनके घरों में शायद पूजा थोड़ी देर से होगी, लेकिन इनके सेवा भाव से ही हजारों परिवारों की दिवाली सुरक्षित और खुशहाल बन सकेगी।आग की सूचना मिलते ही दौड़ेंगे दमकलकर्मीदिवाली पर आगजनी की घटनाओं की आशंका को देखते हुए दमकल विभाग की टीमें पूरी तरह मुस्तैद रहेंगी। दमकल कर्मचारी ड्यूटी करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचना उनकी प्राथमिकता होगी। संकरी गलियां और बाजारों में ट्रैफिक उनके सामने बड़ी चुनौती रहते हैं।दिवाली पर परिवार के साथ रहने का मन तो करता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी लोगों के घर और खुशियां बचाना है। आग की सूचना मिलते ही हम बिना देर किए मौके पर पहुंचने के लिए तैयार रहेंगे। - जितेंद्र, दमकल कर्मचारीहमारे बच्चे भी दिवाली का इंतजार करते हैं, लेकिन ड्यूटी सबसे पहले है। अगर हमारी सतर्कता से किसी परिवार का घर और जान सुरक्षित रहती है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी दिवाली होगी। - राजेंद्र, दमकल कर्मचारीसुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे पुलिसकर्मीदिवाली की रात पुलिसकर्मी भी देर रात तक सड़कों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त करेंगे। लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए यातायात व्यवस्था से लेकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने तक उनकी जिम्मेदारी रहेगी।जब लोग दिवाली मना रहे होंगे, तब हम सड़कों पर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। परिवार की याद जरूर आएगी, लेकिन लोगों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। - अमन, एसीपी, साइबरत्योहार पर घर जाने और बच्चों के साथ खुशियां बांटने की इच्छा हर किसी की होती है, लेकिन हमारी ड्यूटी है कि शहर में कोई अप्रिय घटना न हो और लोग सुरक्षित रहें। - प्रहलाद, एसएचओ, सूरजकुंडअस्पताल में भी नहीं थमेगी सेवादिवाली पर पटाखों से जलने या किसी अन्य आपात स्थिति में लोगों को तत्काल इलाज मिल सके, इसके लिए बीके अस्पताल में भी तैयारियां की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन विभाग में सुबह, शाम और रात की तीनों शिफ्टों में चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई है। प्रत्येक शिफ्ट में दो चिकित्सक मौजूद रहेंगे। कार्यवाहक प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास गोयल ने बताया कि दिवाली के दिन आपातकालीन सेवाएं सुचारू रखने के लिए चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है।त्योहार पर मरीजों को हमारी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में परिवार से दूर रहकर भी उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। किसी मरीज के चेहरे पर राहत देखना ही हमारी दिवाली की खुशी है। - रेनू, नर्सघर में बच्चे और परिवार हमारा इंतजार करेंगे, लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीज भी अपने परिवार की तरह हैं। उनकी तकलीफ कम कर सकें और समय पर सेवा दे सकें, यही हमारी कोशिश रहेगी। - आरती, नर्स