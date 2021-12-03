Faridabad News: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, अब शुरू होगी शहर में सफाई
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:06 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:06 AM IST
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फरीदाबाद। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को सरकार के साथ सहमति बनने के बाद खत्म हो गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल व कृष्ण बेदी के साथ सफाई कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त करने का ऐलान किया। अब शनिवार से शहर में सफाई अभियान चलने की उम्मीद है। शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं पूरे शहर में पिछले एक माह से ज्यादा समय से झाड़ू भी नहीं लग पा रही है।
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