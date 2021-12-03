Faridabad News: आरडब्ल्यूए ने संभाली सफाई की कमान
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:11 AM IST
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फरीदाबाद। सेक्टर-8 में जगह-जगह फैली गंदगी को देखते हुए आरडब्ल्यूए ने खुद सफाई अभियान चलाया। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से सेक्टर में कई स्थानों पर कूड़ा जमा हो गया था।
आरडब्ल्यूए प्रधान प्रदीप ने बताया कि सफाई कर्मचारियों का इंतजार करने के बजाय खुद सफाई की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने सड़क किनारे और गलियों में जमा कूड़े को एकत्र किया। इसके बाद कूड़े को उचित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। संवाद
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आरडब्ल्यूए प्रधान प्रदीप ने बताया कि सफाई कर्मचारियों का इंतजार करने के बजाय खुद सफाई की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने सड़क किनारे और गलियों में जमा कूड़े को एकत्र किया। इसके बाद कूड़े को उचित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। संवाद
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