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Faridabad News: दीपावली पर रोशनी से जगमगाएगी आरपीएस सोसाइटी

Wed, 04 Nov 2026 12:13 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:13 AM IST
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RPS Society will be illuminated with lights on Diwali.
फरीदाबाद। दीपावली को लेकर सेक्टर-88 स्थित आरपीएस सवाना सोसाइटी में तैयारियां तेज हो गई हैं। त्योहार को खास और यादगार बनाने के लिए परिसर को भव्य तरीके से सजाने की योजना बनाई गई है। इसी संबंध में सोसाइटी के निवासियों और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सजावट और अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आरडब्ल्यूए प्रधान आकाशदीप पटेल ने बताया कि बैठक में तय किया गया कि दीपावली के अवसर पर सोसाइटी के प्रमुख स्थानों, प्रवेश द्वार और आसपास के परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। संवाद
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