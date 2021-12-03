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Faridabad News: रॉयल स्ट्राइकर्स ने सिटी क्रिकेट क्लब को दी शिकस्त

Mon, 02 Nov 2026 12:37 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:37 AM IST
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Royal Strikers defeat City Cricket Club
फरीदाबाद। चंदीला क्रिकेट मैदान पर रविवार को खेले गए मुकाबले में रॉयल स्ट्राइकर्स ने सिटी क्रिकेट क्लब को चार विकेट से हरा दिया। 20 ओवर के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिटी क्रिकेट क्लब की टीम ने नौ विकेट पर 138 रन बनाए। टीम की ओर से राहुल ने 38 और दीपक ने 27 रन बनाए। रॉयल स्ट्राइकर्स के लिए अमन ने चार विकेट झटके, जबकि रोहित को दो विकेट मिले। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम ने 16.4 ओवर में छह विकेट पर 139 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। टीम के लिए करण ने 42 रन बनाए जबकि मोहित ने 31 और आकाश ने 19 रन का योगदान दिया। सिटी क्रिकेट क्लब के लिए निखिल, वरुण, सचिन, लोकेश और मनीष ने एक-एक विकेट लिया। अमन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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