Faridabad News: रोहित बने मैन ऑफ द मैच

विज्ञापन

फरीदाबाद। सेक्टर-12 स्थित क्रिकेट मैदान पर खेले गए मुकाबले में वॉरियर्स ने सुपर किंग्स को पांच विकेट से हरा दिया। 20 ओवर मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को आई सुपर किंग्स ने आठ विकेट पर 165 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी वॉरियर्स ने 18.2 ओवर में पांच विकेट पर 168 रन बना लिए। रोहित को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 33 गेंदों पर 58 रन बनाए और तीन विकेट लिए।