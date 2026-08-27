Faridabad News: फतेहपुर बिल्लौच में चल रहा रास्ता बनाने का काम

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छांयसा। ग्राम पंचायत फतेहपुर बिल्लौच की ओर से ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांव में रास्ते के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। पंचायत द्वारा बॉम्बे गार्डन से लेकर श्रीराम स्कूल तक जाने वाले रास्ते पर मिट्टी डलवाने के साथ-साथ टाइल लगाने का कार्य किया जा रहा है। यह रास्ता आवागमन का प्रमुख मार्ग है। लंबे समय से रास्ते को बेहतर बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ग्राम पंचायत की सरपंच सरोज सैनी और सरपंच प्रतिनिधि खेमचंद सैनी की देखरेख में कार्य कराया जा रहा है। संवाद