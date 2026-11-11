Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Road blocked after alcohol was found in the car that collided with an ambulance

Faridabad News: एंबुलेंस को टक्कर मारने वाली कार में शराब मिलने पर लगाया जाम

Wed, 11 Nov 2026 11:10 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
Road blocked after alcohol was found in the car that collided with an ambulance
मिर्जापुर मोड़ पर हुए हादसे में एंबुलेंस से उतरी रहीं 3 महिलाएं घायल
विज्ञापन

05 घंटे तक प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सदर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के मोड़ पर बुधवार सुबह कार सवारों ने राधा स्वामी सत्संग की संचालित एंबुलेंस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एंबुलेंस से उतर रही तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। इनमें बुजुर्ग कलावती देवी की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद कार सवार वाहन को मौके पर छोड़कर भाग गए। कार में शराब की बोतलें मिलने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने करीब पांच घंटे तक सड़क जाम रखा। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने कहा कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कार को कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। एक आरोपी को पुलिस ने काबू कर पूछताछ कर रही है।

शिकायत के अनुसार घायल कलावती देवी, सुमित्रा देवी और सोमदेवी राधा स्वामी सत्संग से एंबुलेंस में सवार होकर वापस लौट रही थीं। मिर्जापुर गांव के मोड़ पर महिलाएं एबुलेंस से उतर रही थीं। इसी दौरान नीमका गांव की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही कार ने एंबुलेंस को पीछे से टक्कर मार दी। कलावती देवी कार के नीचे फंस गईं। सुमित्रा देवी के बेटे नरेंद्र ने आरोप लगाया कि कार में तीन से चार युवक सवार थे। ग्रामीणों ने कार की तलाशी ली तो उसमें शराब की बोतलें और नमकीन-चिप्स के पैकेट मिले। हादसे की सूचना मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मिर्जापुर मोड़ पर पहुंच गए और सड़क जाम कर दी। ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान सदर थाना और आईएमटी चौकी पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed