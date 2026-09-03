Faridabad News: आर के क्रिकेट एकेडमी की एकतरफा जीत

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फरीदाबाद। आर के क्रिकेट एकेडमी ने आर जे क्रिकेट एकेडमी को 40 ओवर के क्रिकेट मैच में एकतरफा हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आर के क्रिकेट एकेडमी ने नौ विकेट खोकर 356 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आऱ जे क्रिकेट एकेडमी 176 रन बनाकर 30.4 ओवर में ही आल आउट हो गई। आर के क्रिकेट एकेडमी ने मुकाबले को 180 रनो से जीत कर शानदार प्रदर्शन किया। सौर्य दुडेजा 116 रन और 1 विकेट लेकर मैन ऑफ दि मैच बने।