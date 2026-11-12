Faridabad News: आरके-11 ने केपी-11 को दी शिकस्त

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फरीदाबाद। सेक्टर-15 स्थित क्रिकेट मैदान पर बृहस्पतिवार को आरके-11 ने केपी-11 को शिकस्त दी। केपी-11 की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरके-11 की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम की जीत में राहुल ने 58 और दीपक ने 42 रन का योगदान दिया। राहुल को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद