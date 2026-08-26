Faridabad News: जिला नागरिक अस्पताल में बढ़े खांसी-जुकाम और बुखार के मरीज, ओपीडी में लगी लंबी लाइन

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सोमवार को हुई बारिश के बाद जिला नागरिक अस्पताल में मंगलवार को खांसी-जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई। मेडिसिन ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन लगी रही। सुबह से ही बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे। इनमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। मौसम में बदलाव और बारिश के बाद बढ़ी नमी को मरीजों की संख्या बढ़ने की एक वजह माना जा रहा है।मेडिसिन ओपीडी के डॉक्टर रवि ने बताया कि बारिश के मौसम में भीगने और तापमान में बदलाव के कारण लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्या हो सकती है। उन्होंने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। डॉक्टर ने कहा कि बारिश में भीगने के बाद शरीर को अच्छी तरह सुखाना चाहिए और साफ तौलिये से पूरे शरीर को पोंछ लेना चाहिए। गीले कपड़े जल्द बदलने चाहिए और ठंडे वातावरण में सीधे जाने से बचना चाहिए।डॉक्टर ने बताया कि वायरल संक्रमण से बचाव के लिए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। बुखार, खांसी या जुकाम के लक्षण अधिक होने पर चिकित्सक से जांच कराकर ही दवा लें।