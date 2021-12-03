Faridabad News: डबुआ कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो से लोग परेशान

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। डबुआ कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या ने स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सीवर का गंदा पानी गलियों में जमा होने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। सुबह काम पर जाने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को इसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। लंबे समय से गलियों में गंदा पानी जमा होने के कारण आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है। वहीं, आसपास के घरों में दिनभर बदबू बनी रहती है। लोगों को आशंका है कि जमा पानी के कारण मच्छर पनप सकते हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।डबुआ कॉलोनी निवासी, सतीश ने बताया कि सीवर का पानी गलियों में फैलने से रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। घर से बाहर निकलते ही गंदगी का सामना करना पड़ता है। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। गंदा पानी जमा होने के कारण बच्चों के खेलने की जगह भी प्रभावित हो रही है। वहीं, रानी ने बताया कि बच्चों को स्कूल भेजने और वापस लाने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। गली में जमा गंदे पानी से बच्चों के कपड़े और जूते खराब हो जाते हैं। बदबू के कारण घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी पड़ती हैं।नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नवीन ने बताया कि मौके का निरीक्षण कराकर सीवर की सफाई कराई जाएगी। समस्या का जल्द समाधान कर लोगों को राहत दी जाएगी।