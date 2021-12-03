Faridabad News: आधुनिक हुआ कुलसचिव कार्यालय

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फरीदाबाद। जेसी विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों, शिक्षकों और आगंतुकों को प्रशासनिक कार्यों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कुलसचिव कार्यालय को आधुनिक बनाया गया है। नवीनीकृत कुलसचिव कार्यालय का उद्घाटन कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने किया। कार्यालय में अधिक लोगों के बैठने और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए विस्तृत सहायता कार्यालय (सपोर्ट ऑफिस) तैयार किया गया है। नए कार्यालय में आने वाले विद्यार्थियों और अन्य आगंतुकों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिक व्यवस्थित वातावरण मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, कुलसचिव कार्यालय प्रमुख प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र होता है। ऐसे में यहां बेहतर व्यवस्था होने से कार्यों को अधिक सुगम तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। उद्घाटन अवसर पर कुलगुरु प्रो. राजीव कुमार ने आधुनिकीकरण पहल का नेतृत्व करने के लिए कुलसचिव प्रो. अजय रंगा की सराहना की।

संवाद न्यूज एजेंसी