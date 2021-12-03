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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Reflective and solar 'cat's eyes' will be installed on the roads of Sector-21B and Fatehpur Chandila.

Faridabad News: सेक्टर-21बी और फतेहपुर चंदीला की सड़कों पर लगाई जाएंगी रिफ्लेक्टिव और सोलर कैट आई

Tue, 13 Oct 2026 12:39 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:39 AM IST
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Reflective and solar 'cat's eyes' will be installed on the roads of Sector-21B and Fatehpur Chandila.
अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। शहर की सड़कों पर रात के समय वाहन चालकों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने सेक्टर-21बी और गांव फतेहपुर चंदीला में सड़क मार्किंग और कैट आई लगाने की योजना को मंजूरी दी है। इस कार्य पर करीब 38.38 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत सेक्टर-21बी और वार्ड-17 के अंतर्गत पार्षद निवास की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर सड़क मार्किंग के साथ रिफ्लेक्टिव और सोलर कैट आई लगाई जाएंगी।
इस कार्य को पूरा करने के लिए 250 दिन की समयसीमा तय की गई है। सड़क पर मार्किंग होने से वाहन चालकों को मार्ग की स्थिति समझने में मदद मिलेगी, जबकि रिफ्लेक्टिव और सोलर कैट आई रात के समय सड़क की दृश्यता बेहतर करने में सहायक होंगी। नगर निगम के कार्यकारी अभियंता नितिन कादियान ने बताया कि
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यह कार्य बदखल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड-17 में कराया जाएगा। इससे संबंधित सड़कों पर रात के समय आवागमन को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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