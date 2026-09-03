फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Reach Gurugram from Faridabad in 20 minutes; Namo Bharat set to transform the landscape.

Faridabad News: 20 मिनट में पहुंच जाएंगे फरीदाबाद से गुरुग्राम, नमो भारत बदलेगी तस्वीर

Thu, 03 Sep 2026 10:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:59 PM IST
विज्ञापन
Reach Gurugram from Faridabad in 20 minutes; Namo Bharat set to transform the landscape.
विज्ञापन


16 किमी के कॉरिडोर में एक किमी भूमिगत चलेगी नमो भारत, बाटा चौक स्टेशन पर बनेगा इंटरचेंज

राहुल राज

फरीदाबाद। नमो भारत आरआरटीएस ट्रेन की रफ्तार शहर में जमीन के ऊपर ही नहीं, नीचे भी होगी। फरीदाबाद में प्रस्तावित करीब 16 किलोमीटर के कॉरिडोर में लगभग एक किलोमीटर हिस्सा भूमिगत (अंडरग्राउंड) होगा, जबकि बाकी 15 किलोमीटर रूट एलिवेटेड रहेगा। नमो भारत रेल कॉरिडोर बाटा चौक से सेक्टर-12 तक भूमिगत रहेगा।
बाटा चौक पर नमो भारत का स्टेशन भी भूमिगत बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस स्टेशन को दिल्ली मेट्रो से जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को दोनों सेवाओं के बीच इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। नमो भारत कॉरिडोर सैनिक कॉलोनी से शुरू होकर एनआईटी और ग्रेटर फरीदाबाद के विभिन्न सेक्टरों को जोड़ते हुए बादशाहपुर तक पहुंचेगा। जिले में नमो भारत आरआरटीएस के दो स्टेशन बनाए जाएंगे। पहला स्टेशन बाटा चौक पर और दूसरा सेक्टर-85/86 में प्रस्तावित है। इसके बाद कॉरिडोर नोएडा में प्रवेश करेगा।
विज्ञापन



परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही ट्रैक पर नमो भारत के साथ लोकल मेट्रो चलाई जाएगी। इससे फरीदाबाद के लोगों को शहर के भीतर आवागमन के साथ गुरुग्राम पहुंचने में आसानी होगी। नमो भारत आरआरटीएस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 15 हजार करोड़ रुपये है। आरआरटीएस के प्रस्तावित कॉरिडोर में जिले के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए 10 स्टेशन बनाए जाएंगे। मेट्रो रूट सैनिक कॉलोनी से शुरू होकर एनआईटी-3, एनआईटी-1 और बाटा चौक से गुजरेगा। इसके बाद कॉरिडोर सेक्टर-12/13/14/15, सेक्टर-80, सेक्टर-81/82, सेक्टर-85/86 और सेक्टर-88/89 को जोड़ेगा। फरीदाबाद जिले में बादशाहपुर आखिरी स्टेशन होगा। यहां से कॉरिडोर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रवेश करेगा। मेट्रो स्टेशन का निर्माण होने से स्थानीय यात्रियों को शहर के अलग-अलग हिस्सों में जाने में आसानी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


हर सात से दस मिनट के अंतराल पर ट्रेनें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर बनने के बाद गुरुग्राम से फरीदाबाद का सफर करीब 20 मिनट में पूरा होगा। फिलहाल सड़क मार्ग से दोनों शहरों के बीच आने-जाने में एक घंटे से अधिक समय लग जाता है। ऐसे में यह कॉरिडोर दोनों शहरों के बीच तेज और सुगम कनेक्टिविटी का नया विकल्प बनेगा। प्रस्तावित कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनें लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनें हर सात से दस मिनट के अंतराल पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। परियोजना का निर्माण दिसंबर 2026 तक शुरू किया जाएगा और साल 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।


वर्जन--

नमो भारत आरआरटीएस का करीब एक किलोमीटर हिस्सा भूमिगत होगा। परियोजना को लेकर फिलहाल किसी तरह की समस्या नहीं है। सभी स्तरों पर तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। -संदीप दहिया, अधीक्षण अभियंता, एचएसवीपी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें