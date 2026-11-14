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Faridabad News: सीओओ हत्याकांड में आरोपी के परिवार की तलाश में छापेमारी

Sat, 14 Nov 2026 11:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:54 PM IST
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Raids conducted in search of the accused's family in connection with the COO murder case
फरीदाबाद। अपराध शाखा सेक्टर-30 की टीम सिंगापुर स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी के सीओओ परमजीत धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तार हो चुके मुख्य आरोपी मोहन शर्मा उर्फ मोनू शर्मा की पत्नी और बच्चों की तलाश में छापेमारी कर रही है। हत्याकांड के बाद से ही मुख्य आरोपी का परिवार फरार है। अपराध शाखा की टीमें आरोपी के परिवार की तलाश में हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में छापेमारी में जुटी हैं। बता दें कि छह नवंबर की रात को सेक्टर-21सी में मुख्य आरोपी ने कुत्ते को शौच करवाने और पार्किंग विवाद में नौ गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। संवाद
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