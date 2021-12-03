Faridabad News: आदतन नशा तस्करों पर होगी निवारक निरोध की कार्रवाई
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:31 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:31 AM IST
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फरीदाबाद। नशा तस्करी में बार-बार संलिप्त पाए जाने वाले आदतन अपराधियों के खिलाफ पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत निवारक निरोध की कार्रवाई की जाएगी। एचएसएनसीबी ने फरीदाबाद, रेवाड़ी और गुरुग्राम इकाइयों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज पुराने मामलों की समीक्षा कर ऐसे अपराधियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी एचएसएनसीबी एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि क्लब, पब, लाउंज, रेव पार्टियों, निजी फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल और अवैध अहातों पर भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। संवाद
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