Faridabad News: अरावली को अतिक्रमण से बचाने की तैयारी, जमाई कॉलोनी से होगी शुरूआत

फरीदाबाद। अरावली की जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जमाई कॉलोनी से शुरुआत होगी। यहां चहारदीवारी बनाकर कब्जा करने से रोका जाएगा। वार्ड नंबर-19 स्थित जमाई कॉलोनी में पुरानी चहारदीवारी के स्थान पर नई चहारदीवारी बनाई जाएगी। दीवार के ऊपर कंटीले तारों की फेंसिंग भी की जाएगी। निगम को उम्मीद है कि खाली कराई गई जमीन पर दोबारा अवैध कब्जे नहीं होंगे। नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए टेंडर जारी किया है।योजना के अनुसार करीब 240 मीटर लंबी परिधि में छह फीट ऊंची प्रीकास्ट दीवार का निर्माण किया जाएगा। इसमें एम-20 ग्रेड सीमेंट का इस्तेमाल होगा और पैनल की मोटाई 50 मिलीमीटर रखी जाएगी। दीवार के ऊपर वायर फेंसिंग की जाएगी। निगम की योजना है कि इससे जमीन की सीमा स्पष्ट होने के साथ बाहरी लोगों और असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर भी रोक लगाई जा सकेगी।