Faridabad News: प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती की तैयारी

फरीदाबाद। शहर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों की जवाबदेही तय करते हुए कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने शुक्रवार को अधिकारियों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सीएंडडी वेस्ट) के निस्तारण, पौधरोपण और हरित क्षेत्र विकसित करने के कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर जोर दिया।समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें और कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान दें। उन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों की अलग-अलग समीक्षा करने के निर्देश दिए।