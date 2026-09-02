Faridabad News: प्रकाश ने खेली तूफानी पारी
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:13 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
फरीदाबाद। भूमि स्थित रविंदर फागना क्रिकेट ग्राउंड पर बुधवार को आरएस-11 ने त्रिवेणी स्क्वैड को 100 रन से हराया। आरएस इलेवन ने 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 244 रन बनाए। प्रकाश ने 45 गेंदों पर 97 और प्रमोद दलाल ने 23 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली। त्रिवेणी स्क्वैड के संजीव कुमार ने तीन विकेट लिए। जवाब में त्रिवेणी स्क्वैड की टीम 20 ओवर में 144 रन पर सिमट ०गई। मनी ने 37 और अजय कश्यप ने 24 रन बनाए। आरएस इलेवन के प्रमोद दलाल ने चार और मनोज जाखड़ ने दो चटकाए। प्रमोद सेठी को मैन ऑफ द मैच और संजीव कुमार यादव को फाइटर ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
विज्ञापन