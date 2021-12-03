Faridabad News: रखरखाव कार्य के बिजली रहेगी प्रभावित

फरीदाबाद। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से रखरखाव कार्य के चलते मंगलवार को शहर के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान उपभोक्ताओं को करीब साढ़े चार घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है। निगम के अनुसार, मंगलवार सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक पॉलिटेक्निक, सेक्टर- 8, सिही, सेंट थॉमस, सेक्टर- 10, हाउसिंग बोर्ड, तिगांव रोड, मिल्क डेरी और पब्लिक हेल्थ में साढ़े चार घंटे तक बिजली प्रभावित रहेगी। इसके साथ ही अन्य कई इलाकों में भी बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।