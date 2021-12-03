Faridabad News: पांच घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

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निगम के अनुसार डीग एपी, सेक्टर-85, हरि विहार, सनपेड़, सूबेदार कॉलोनी, आर्य नगर, सेक्टर-2, रघुवीर कॉलोनी-2, सोतई और आर्टिफिशियल लिंब्स फीडर से बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बिजली कटौती के दौरान लोगों को पानी की समस्या न हो, इसके लिए निगम ने आवश्यकतानुसार पहले ही पानी भरकर रखने की सलाह दी है। संवाद

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फरीदाबाद। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से रखरखाव कार्य के चलते सोमवार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जिले के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान उपभोक्ताओं को करीब पांच घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा।