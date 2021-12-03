Faridabad News: नीलम चौक के पास खंभों की शिफ्टिंग से डेढ़ घंटे बिजली रही बाधित
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:43 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:43 AM IST
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एनआईटी पांच के ई, एफ और जी ब्लॉक में आपूर्ति रही प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। नीलम चौक के पास सड़क चौड़ीकरण का काम चलने के कारण मंगलवार को बिजली आपूर्ति बाधित रही। सड़क चौड़ीकरण के तहत बिजली के खंभों की शिफ्टिंग का काम किया जा रहा था। इसके चलते एनआईटी पांच के ई, एफ और जी ब्लॉक में करीब डेढ़ घंटे तक बिजली नहीं रही।
बिजली कटौती के कारण स्थानीय निवासियों के साथ कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में दोपहर करीब 3:30 बजे बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जो शाम करीब पांच बजे बहाल हो सकी। अचानक बिजली जाने से घरों में बिजली से चलने वाले उपकरण बंद हो गए। वहीं, कार्यालयों में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद होने से काम प्रभावित हुआ। बिजली आपूर्ति बाधित रहने के दौरान लोगों को गर्मी में भी परेशानी हुई।
स्थानीय निवासी कैलाश और विनोद का कहना है कि नीलम चौक के आसपास सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसके तहत सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसी कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बंद की गई थी। लोगों का कहना है कि बिजली कटौती की अवधि के कारण उन्हें दैनिक कामकाज में दिक्कत हुई। स्थानीय निवासियों ने मांग की कि सड़क चौड़ीकरण और खंभों की शिफ्टिंग जैसे कार्यों के दौरान बिजली कटौती की सूचना पहले से दी जाए, ताकि लोग और कार्यालय आवश्यक व्यवस्था कर सकें। अचानक बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशानी बढ़ जाती है।
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फरीदाबाद। नीलम चौक के पास सड़क चौड़ीकरण का काम चलने के कारण मंगलवार को बिजली आपूर्ति बाधित रही। सड़क चौड़ीकरण के तहत बिजली के खंभों की शिफ्टिंग का काम किया जा रहा था। इसके चलते एनआईटी पांच के ई, एफ और जी ब्लॉक में करीब डेढ़ घंटे तक बिजली नहीं रही।
बिजली कटौती के कारण स्थानीय निवासियों के साथ कार्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में दोपहर करीब 3:30 बजे बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जो शाम करीब पांच बजे बहाल हो सकी। अचानक बिजली जाने से घरों में बिजली से चलने वाले उपकरण बंद हो गए। वहीं, कार्यालयों में कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद होने से काम प्रभावित हुआ। बिजली आपूर्ति बाधित रहने के दौरान लोगों को गर्मी में भी परेशानी हुई।
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स्थानीय निवासी कैलाश और विनोद का कहना है कि नीलम चौक के आसपास सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसके तहत सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसी कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बंद की गई थी। लोगों का कहना है कि बिजली कटौती की अवधि के कारण उन्हें दैनिक कामकाज में दिक्कत हुई। स्थानीय निवासियों ने मांग की कि सड़क चौड़ीकरण और खंभों की शिफ्टिंग जैसे कार्यों के दौरान बिजली कटौती की सूचना पहले से दी जाए, ताकि लोग और कार्यालय आवश्यक व्यवस्था कर सकें। अचानक बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशानी बढ़ जाती है।
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