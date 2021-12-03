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Faridabad News: छठ पूजा के लिए 79 घाटों पर रहेगा पुलिस का पहरा

Sun, 15 Nov 2026 12:10 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:10 AM IST
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Police will be deployed at 79 ghats for Chhath Puja.
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिले के 79 घाटों पर पुलिस व्यवस्था की गई है। सभी संबंधित थाना प्रभारियों और पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने और घाटों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख घाटों पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ राइडर और पीसीआर भी तैनात रहेंगे। वहीं, संवेदनशील और अधिक गहराई वाले घाटों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।


पुलिस की ओर से घाटों पर भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। किसी घाट या उसके आसपास के मार्ग पर भीड़ बढ़ने से यातायात प्रभावित होने की स्थिति में जरूरत के अनुसार कुछ समय के लिए मार्ग में बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय और यातायात पुलिस की तैनाती रहेगी।
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