Faridabad News: पुलिस अधिकारियों को रक्षा सूत्र बाधा

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फरीदाबाद। हिंदू जनजागृति समिति ने रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को रक्षा सूत्र बाधा। यह धर्म, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है। समिति के पदाधिकारी सुरेश मुंजाल और संदीप कौर ने बताया कि रक्षाबंधन के अवसर पर समिति की ओर से पुलिस, प्रशासन और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों को रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवाद