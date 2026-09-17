फरीदाबाद: पुलिस ने पांच वाहन चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 21 वाहन बरामद, 11 आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पांच वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरों के पास से कुल 21 चोरी के वाहन बरामद किए हैं। बरामद वाहनों में एक जेसीबी मशीन, तीन ऑटो और 16 मोटरसाइकिल शामिल हैं। इसके अलावा, एक स्कूटी भी बरामद की गई है। यह कार्रवाई एवीटीएस-2 भुपानी की टीम ने की है।

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चोरों ने फरीदाबाद के अलग-अलग क्षेत्रों से इन वाहनों की चोरी की थी। पुलिस को उम्मीद है कि इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। गिरफ्तार किए गए सदस्य इन गिरोहों के सक्रिय हिस्से थे। पुलिस अब इन गिरोहों के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। इन गिरोहों के भंडाफोड़ से शहर में वाहन चोरी पर लगाम लगेगी।ये गिरोह सुनियोजित तरीके से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। वे मुख्य रूप से रात के समय वाहनों को निशाना बनाते थे। चोरी के बाद वाहनों को अलग-अलग स्थानों पर छिपा दिया जाता था। बाद में इन वाहनों को बेच दिया जाता था या उनके पुर्जे अलग कर दिए जाते थे।पुलिस अब गिरफ्तार सदस्यों से गहन पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान कई और चोरी के मामलों का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस इन गिरोहों के सरगना और उनके सहयोगियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इस कार्रवाई से फरीदाबाद में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।