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Faridabad News: दिनभर तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया

Tue, 15 Sep 2026 12:17 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:17 AM IST
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People were troubled by the intense heat and humidity throughout the day.
34 डिग्री रहा अधिकतम तापमान, आज भी मौसम गर्म रहने की संभावना
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मौसम विभाग ने बुधवार से लगातार चार दिन तक बारिश होने की संभावना जताई

संवाद न्यूज एजेंसी


फरीदाबाद। शहर में सोमवार को गर्मी का असर जारी रहा। दिनभर तेज धूप ने लोगों को परेशान किया। हालांकि, बीच-बीच में चली ठंडी हवाओं ने गर्मी से कुछ राहत पहुंचाई। मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन बादल आए और बिना बरसे ही हवा में छंट गए। बारिश नहीं होने से उमस और गर्मी का असर बना रहा।



सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी महसूस हुई। दोपहर के समय गर्मी अधिक रही। जरूरी काम से घरों से बाहर निकले लोगों को धूप के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, हवाएं चलने से लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिली।
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मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को भी मौसम गर्म रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इसके बाद बुधवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बुधवार से लगातार चार दिन तक बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश होने से तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही मौसम सुहावना होने से लोगों को उमस से भी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में आसमान में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई है।
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