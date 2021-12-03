Faridabad News: परिवार पहचान पत्र में सुधार के लिए चक्कर काट रहे लोग

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। परिवार पहचान पत्र में दर्ज जानकारी में गड़बड़ी के कारण लोगों को सुधार करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कोई परिवार की आय अधिक दर्ज होने की शिकायत लेकर पहुंच रहा है तो कोई परिवार के सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहा है।लोगों का कहना है कि गलत जानकारी ठीक नहीं होने से उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में आय कम या अधिक दर्ज होने से परिवार की पात्रता प्रभावित हो सकती है। वहीं, शादी के बाद परिवार में शामिल हुए सदस्य का नाम जुड़वाने में भी कई लोगों को परेशानी आ रही है। आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा करवाने के बाद भी सुधार नहीं होने पर उन्हें दोबारा कार्यालय पहुंचना पड़ता है। इससे लोगों का समय भी खराब हो रहा है और काम के लिए छुट्टी लेकर आना पड़ रहा है। लोगों के मुकाबले काउंटरों की संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से वहां सुबह से ही लंबी-लंबी लाइनें लगी रहती हैं।सेक्टर-3 निवासी विजय ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में उनकी आय वास्तविक आय से अधिक दर्ज हो गई है। उन्होंने बताया सबसे बुरा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। परिवार पहचान पत्र में आय गलत दर्ज होने के कारण बच्चों को मिलने वाली सरकारी छात्रवृत्ति अटक गई है। इसके लिए वह कई बार लघु सचिवालय के कमरा नम्बर-11 के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। सेक्टर-16 निवासी कविता ने बताया कि शादी के बाद परिवार पहचान पत्र में अपना नाम जुड़वाने के लिए वह चार दिन से लगातार चक्कर लगा रही हैं। एक ही बार में दस्तावेजों की सही जानकारी न मिलने के कारण बार-बार आना पड़ रहा है। जरूरी दस्तावेज जमा करवाने के बाद भी नाम नहीं जुड़ा।