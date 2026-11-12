परमजीत हत्याकांड: कौन है हत्यारा मोहन शर्मा? कबाड़ के कारोबार से कमाई; गैराज में लग्जरी कारों का काफिला

पत्नी और साले से भी लंबे समय से विवाद

आरोपी का अपनी पत्नी के साथ भी लंबे समय से विवाद चल रहा है। करीब छह वर्ष पहले उसका साला उसकी बीएमडब्ल्यू कार मांगकर ले गया था। इस दौरान कार का एक्सीडेंट हो गया। कार की मरम्मत कराने को लेकर आरोपी का अपने साले से विवाद हो गया था। इसके बाद से वह अपनी ससुराल नहीं गया। उसकी पत्नी भी पंजाब स्थित मायके नहीं जा सकी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दावा किया है कि वह पत्नी से तलाक लेने का प्रयास कर रहा था, हालांकि उसने इसके लिए अदालत में कोई केस दायर नहीं किया था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि इस मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। मुकदमे से संबंधित सबूत जुटाए जा रहे हैं।