Faridabad News: फसल मिसमैच सत्यापन में पलवल प्रदेश में अव्वल
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:43 PM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:43 PM IST
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-23 जिलों में सबसे पहले 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल, 79,860 एकड़ का सत्यापन पूरा
पलवल। फसल मिसमैच डेटा सत्यापन में पलवल जिले ने प्रदेश के 23 जिलों में पहला स्थान हासिल किया है। जिले में 79,860.615 एकड़ कृषि क्षेत्र का सत्यापन पूरा कर 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने राजस्व और कृषि विभाग की टीम को बधाई दी। उपायुक्त ने बताया कि फसल मिसमैच सत्यापन से फसल संबंधी दर्ज जानकारी और उपलब्ध रिकॉर्ड के बीच अंतर की पहचान की जाती है। इससे किसानों के रिकॉर्ड दुरुस्त रखने और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
जिला राजस्व अधिकारी बलराज सिंह दांगी के अनुसार, जिले की पांचों तहसीलों में सत्यापन पूरा हो गया है। अब कोई क्षेत्र लंबित नहीं है। पलवल तहसील में सर्वाधिक 32,463.970 एकड़, होडल में 19,637.767, हथीन में 14,977.476, बहीन में 7,096.293 और हसनपुर में 5,685.109 एकड़ कृषि क्षेत्र का सत्यापन किया गया। इस कार्य में कृषि विभाग ने एमएफएमबी और एग्रीस्टैक से जुड़े कार्यों में सहयोग दिया। संवाद
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पलवल। फसल मिसमैच डेटा सत्यापन में पलवल जिले ने प्रदेश के 23 जिलों में पहला स्थान हासिल किया है। जिले में 79,860.615 एकड़ कृषि क्षेत्र का सत्यापन पूरा कर 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने राजस्व और कृषि विभाग की टीम को बधाई दी। उपायुक्त ने बताया कि फसल मिसमैच सत्यापन से फसल संबंधी दर्ज जानकारी और उपलब्ध रिकॉर्ड के बीच अंतर की पहचान की जाती है। इससे किसानों के रिकॉर्ड दुरुस्त रखने और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
जिला राजस्व अधिकारी बलराज सिंह दांगी के अनुसार, जिले की पांचों तहसीलों में सत्यापन पूरा हो गया है। अब कोई क्षेत्र लंबित नहीं है। पलवल तहसील में सर्वाधिक 32,463.970 एकड़, होडल में 19,637.767, हथीन में 14,977.476, बहीन में 7,096.293 और हसनपुर में 5,685.109 एकड़ कृषि क्षेत्र का सत्यापन किया गया। इस कार्य में कृषि विभाग ने एमएफएमबी और एग्रीस्टैक से जुड़े कार्यों में सहयोग दिया। संवाद
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