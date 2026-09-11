पलवल जिला बार एसोसिएशन चुनाव: कड़े मुकाबले में दीपक चौहान चुने गए अध्यक्ष, मिले 858 वोट, राकेश चौहान सचिव

पलवल में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए। अध्यक्ष पद पर दीपक चौहान ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी नेत्रपाल चौहान को पांच मतों से हराया। दीपक चौहान को कुल 858 वोट मिले। वहीं, नेत्रपाल चौहान को 853 वोट प्राप्त हुए। अध्यक्ष पद के तीसरे उम्मीदवार वेद प्रकाश गौड़ को आठ वोट मिले। चुनाव में कुल 1719 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के अलावा अन्य पदों के परिणाम भी घोषित किए गए। सचिव पद पर राकेश चौहान विजयी रहे। जॉइंट सचिव पद पर आकाश भारद्वाज ने जीत हासिल की। परिणामों की घोषणा होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

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मतदान सुबह 8:30 बजे शुरू होकर शाम पांच बजे तक चला। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाई थी। मतदान के दौरान अधिवक्ताओं की आवाजाही बनी रही। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू हुई। परिणाम उसी दिन घोषित किए गए। विज्ञापन



सुरक्षा और पहचान

चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक थी। मतदाताओं को बार काउंसिल आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक मूल पहचान पत्र के आधार पर मतदान की अनुमति मिली। आरओ जोगिंदर चौहान की देखरेख में पूरी मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। मतदान सुबह 8:30 बजे शुरू होकर शाम पांच बजे तक चला। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाई थी। मतदान के दौरान अधिवक्ताओं की आवाजाही बनी रही। मतदान समाप्त होने के बाद मतगणना शुरू हुई। परिणाम उसी दिन घोषित किए गए।चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक थी। मतदाताओं को बार काउंसिल आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक मूल पहचान पत्र के आधार पर मतदान की अनुमति मिली। आरओ जोगिंदर चौहान की देखरेख में पूरी मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई।

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