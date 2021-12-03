Faridabad News: 350 किलो से अधिक प्रतिबंधित पटाखे बरामद, गिरफ्तार

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अपराध शाखा सेक्टर-65 ने की कार्रवाईसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। पुलिस ने दिवाली के त्योहार से पहले सीकरी गांव में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक घर की छत से 350.415 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए हैं। इस मामले में सीकरी गांव निवासी मदन को गिरफ्तार किया गया है।अपराध शाखा सेक्टर-65 की टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सीकरी गांव निवासी मदन अवैध रूप से पटाखे बेचने का काम करता है। उसने बिक्री के लिए अपने घर की छत पर बने कमरे में पटाखों का बड़ा भंडार रखा हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। टीम ने मदन को काबू कर लिया और उसके घर की तलाशी ली। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि बरामद पटाखे प्लास्टिक के कट्टों में भरकर रखे गए थे। ये पटाखे घर की छत पर बने कमरे में छिपाकर रखे गए थे। मदन पटाखों को रखने और बेचने के संबंध में कोई वैध लाइसेंस या परमिट पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने सभी पटाखों को कब्जे में ले लिया। आरोपी मदन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।पुलिस ने घर की छत पर बने कमरे में रखे प्लास्टिक के कट्टों की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान कुल 350.415 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे बरामद हुए। इन पटाखों में रॉकेट बम, सुतली बम और मुर्गा पटाखे जैसे विस्फोटक शामिल थे। इसके अतिरिक्त, आसमान में छोड़ी जाने वाली आतिशबाजी, अनार, फुलझड़ी और फिरकी भी मिलीं। ये सभी पटाखे अवैध रूप से बिक्री के लिए रखे गए थे।पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार मदन पटाखों को रखने और बेचने का कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। उसके पास न तो लाइसेंस था और न ही कोई परमिट। यह कार्रवाई दिवाली के त्योहार से पहले अवैध पटाखों की बिक्री रोकने के लिए की गई है। फरीदाबाद पुलिस प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।