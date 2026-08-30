फरीदाबाद: एक्सईएन ओमवीर के ऑडियो पर बवाल, पूर्वांचल समाज से मांगी माफी; बोले- ऑडियो में मेरी आवाज नहीं

विज्ञापन

पूर्वांचल समाज के संगठनों के पदाधिकारियों ने ओमवीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी। इस दबाव के चलते ओमवीर ने आज गोल्फ क्लब में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने समाज के लोगों से माफी मांगी। ओमवीर ने दावा किया कि उनके खिलाफ राजनीति की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वायरल ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है।एक्सईएन ओमवीर के वायरल ऑडियो में पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। इस ऑडियो के सामने आने के बाद समाज में भारी नाराजगी फैल गई। विभिन्न पूर्वांचल संगठनों ने एकजुट होकर ओमवीर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रेस वार्ता पूर्वांचल समाज की महापंचायत के एलान के कारण हुई। पूर्वांचल समाज ने आज शाम 4:00 बजे महापंचायत करने की घोषणा की थी।