फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Outrage among Purvanchal community in Faridabad over XEN Omveer audio clip

फरीदाबाद: एक्सईएन ओमवीर के ऑडियो पर बवाल, पूर्वांचल समाज से मांगी माफी; बोले- ऑडियो में मेरी आवाज नहीं

Sun, 30 Aug 2026 02:46 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 30 Aug 2026 02:46 PM IST
सार

फरीदाबाद नगर निगम के एक्सईएन ओमवीर के कथित वायरल ऑडियो को लेकर पूर्वांचल समाज में रोष है। संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। दबाव के बीच ओमवीर ने प्रेस वार्ता कर माफी मांगी और ऑडियो में अपनी आवाज होने से इनकार किया।
 

विज्ञापन
Outrage among Purvanchal community in Faridabad over XEN Omveer audio clip
पूर्वांचल समाज के लोगों से माफी मांगते नगर निगम के अधिकारी ओमवीर सिंह - फोटो : अमर उजाला संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फरीदाबाद नगर निगम के एक्सईएन ओमवीर का एक ऑडियो वायरल होने से बवाल मच गया है। इस ऑडियो में ओमवीर पूर्वांचल समाज के लोगों को कथित तौर पर गाली-गलौज करते सुनाई दे रहे हैं। इसको लेकर पूर्वांचल समाज में गहरा रोष व्याप्त है।
विज्ञापन


पूर्वांचल समाज के संगठनों के पदाधिकारियों ने ओमवीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी। इस दबाव के चलते ओमवीर ने आज गोल्फ क्लब में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने समाज के लोगों से माफी मांगी। ओमवीर ने दावा किया कि उनके खिलाफ राजनीति की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वायरल ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है।
विज्ञापन


विवाद और प्रतिक्रिया
एक्सईएन ओमवीर के वायरल ऑडियो में पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। इस ऑडियो के सामने आने के बाद समाज में भारी नाराजगी फैल गई। विभिन्न पूर्वांचल संगठनों ने एकजुट होकर ओमवीर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रेस वार्ता पूर्वांचल समाज की महापंचायत के एलान के कारण हुई। पूर्वांचल समाज ने आज शाम 4:00 बजे महापंचायत करने की घोषणा की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed