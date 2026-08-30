फरीदाबाद: एक्सईएन ओमवीर के ऑडियो पर बवाल, पूर्वांचल समाज से मांगी माफी; बोले- ऑडियो में मेरी आवाज नहीं
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 30 Aug 2026 02:46 PM IST
सार
फरीदाबाद नगर निगम के एक्सईएन ओमवीर के कथित वायरल ऑडियो को लेकर पूर्वांचल समाज में रोष है। संगठनों ने कार्रवाई की मांग की। दबाव के बीच ओमवीर ने प्रेस वार्ता कर माफी मांगी और ऑडियो में अपनी आवाज होने से इनकार किया।
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विस्तार
फरीदाबाद नगर निगम के एक्सईएन ओमवीर का एक ऑडियो वायरल होने से बवाल मच गया है। इस ऑडियो में ओमवीर पूर्वांचल समाज के लोगों को कथित तौर पर गाली-गलौज करते सुनाई दे रहे हैं। इसको लेकर पूर्वांचल समाज में गहरा रोष व्याप्त है।
पूर्वांचल समाज के संगठनों के पदाधिकारियों ने ओमवीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी। इस दबाव के चलते ओमवीर ने आज गोल्फ क्लब में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने समाज के लोगों से माफी मांगी। ओमवीर ने दावा किया कि उनके खिलाफ राजनीति की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वायरल ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है।
विवाद और प्रतिक्रिया
एक्सईएन ओमवीर के वायरल ऑडियो में पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। इस ऑडियो के सामने आने के बाद समाज में भारी नाराजगी फैल गई। विभिन्न पूर्वांचल संगठनों ने एकजुट होकर ओमवीर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रेस वार्ता पूर्वांचल समाज की महापंचायत के एलान के कारण हुई। पूर्वांचल समाज ने आज शाम 4:00 बजे महापंचायत करने की घोषणा की थी।
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पूर्वांचल समाज के संगठनों के पदाधिकारियों ने ओमवीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी। इस दबाव के चलते ओमवीर ने आज गोल्फ क्लब में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने समाज के लोगों से माफी मांगी। ओमवीर ने दावा किया कि उनके खिलाफ राजनीति की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वायरल ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है।
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विवाद और प्रतिक्रिया
एक्सईएन ओमवीर के वायरल ऑडियो में पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। इस ऑडियो के सामने आने के बाद समाज में भारी नाराजगी फैल गई। विभिन्न पूर्वांचल संगठनों ने एकजुट होकर ओमवीर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। कुछ लोगों का मानना है कि यह प्रेस वार्ता पूर्वांचल समाज की महापंचायत के एलान के कारण हुई। पूर्वांचल समाज ने आज शाम 4:00 बजे महापंचायत करने की घोषणा की थी।
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