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Faridabad News: विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका

Thu, 10 Sep 2026 12:38 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 12:38 AM IST
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Opportunity to get names added to the voter list under a special campaign.
जिला प्रशासन ने 12-13 और 26-27 सितंबर को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए हैं
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम या पते में गलती ठीक कराने अथवा किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने वाले नागरिकों के लिए राहत की खबर है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिला प्रशासन ने 12-13 और 26-27 सितंबर को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किए हैं। शनिवार और रविवार होने के बावजूद इन चारों दिनों में जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे।


जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि विशेष अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है। ऐसे में जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर बीएलओ से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।
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