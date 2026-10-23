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Faridabad News: फोन हैक कर 1.26 लाख की ठगी में एक गिरफ्तार

Fri, 23 Oct 2026 11:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:25 PM IST
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One arrested for swindling 1.26 lakh by hacking a phone
साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सेक्टर-8 निवासी महिला का फोन हैक कर 1,26,701 रुपये की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने खाता उपलब्ध कराने के आरोपी सुखचेन को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, महिला का फोन 5 अक्तूबर को हैक हुआ था। इसके बाद खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये रकम निकाली गई। शिकायत पर साइबर थाना बल्लभगढ़ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने संदीप के बैंक खाते का एक्सेस ठगों को दिया था। इस खाते में ठगी के 28 हजार रुपये आए थे। आरोपी 12वीं पास है और मजदूरी करता है। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है।
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