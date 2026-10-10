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Faridabad News: हर रविवार मनाएं ड्राई डे

Sat, 10 Oct 2026 06:29 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:29 PM IST
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Observe a dry day every Sunday.
पलवल। डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए प्रत्येक रविवार ड्राई डे मनाएं और घरों में पानी जमा न होने दें। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने शनिवार को जिलावासियों से सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। जिला नागरिक अस्पताल में डेंगू व मलेरिया की निशुल्क जांच उपलब्ध है। बुखार होने पर डॉक्टर की सलाह लें और स्वयं दवा लेने से बचें। सहायता के लिए हेल्पलाइन 01275-240022 पर संपर्क करें। संवाद
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