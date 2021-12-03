Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Nursing officers to go on strike again in protest against the online transfer policy

Faridabad News: ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में फिर हड़ताल करेंगे नर्सिंग ऑफिसर

Thu, 12 Nov 2026 01:19 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Nursing officers to go on strike again in protest against the online transfer policy
14 नवंबर तक जिलों में होंगी बैठकें, जल्द घोषित होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल की तारीख
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। हरियाणा में ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में नर्सिंग ऑफिसर एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जिला प्रधान राजकंवर ने बुधवार को सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि पांच और छह अक्तूबर को हुई हड़ताल के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने मुख्यमंत्री के समक्ष नर्सिंग ऑफिसर्स पर ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं करने की सिफारिश करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई थी, लेकिन अब बिना एसोसिएशन को जानकारी दिए तबादलों के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

राजकंवर ने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी तीन शिफ्टों में होती है। ऐसे में दूसरे जिले में तबादला होने से महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, आवास और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। एसोसिएशन की मांग है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस ली जाए, आवासीय सुविधा और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी व्यवस्था की जाए। साथ ही केंद्र के समान नर्सिंग अलाउंस दिया जाए।
विज्ञापन


एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता बांगड़ ने बताया कि 14 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में बैठकें की जाएंगी। इनमें नर्सिंग ऑफिसर्स से सुझाव लेकर आंदोलन की रणनीति तय होगी। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की तारीख घोषित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed