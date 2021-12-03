Faridabad News: प्रदूषण से राहत नहीं, 324 पहुंचा शहर का एक्यूआई

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। शहर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। शुक्रवार को शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 324 दर्ज किया गया, जो बृहस्पतिवार को 320 था। मानेसर का एक्यूआई भी 316 रहा, जबकि बृहस्पतिवार को यह 338 था।शहर के एक्यूआई में चार अंकों की बढ़ोतरी हुई है। मानेसर के एक्यूआई में चौदह अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। शहर के चारों वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में टेरी ग्राम सबसे प्रदूषित रहा, जहां एक्यूआई 352 दर्ज किया गया। ग्वाल पहाड़ी में 343, विकास सदन में 285 और सेक्टर-51 में 267 एक्यूआई रहा। ग्वाल पहाड़ी और टेरी ग्राम में प्रदूषण का स्तर 300 से ऊपर बना हुआ है। मानेसर में भी एक्यूआई 316 होने से लोगों को प्रदूषित हवा से राहत नहीं मिल रही है। लगातार खराब हवा के कारण सांस और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।गुरुग्राम के टेरी ग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 352 के साथ सबसे अधिक रहा। ग्वाल पहाड़ी में भी एक्यूआई 343 दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में है। विकास सदन और सेक्टर-51 में क्रमशः 285 और 267 एक्यूआई रहा। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि शहर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। लोगों को इस प्रदूषित वातावरण में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।