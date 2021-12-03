फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   No public toilet facilities in bazaars

Faridabad News: बाजारों में नहीं है सार्वजनिक शौचालय की सुविधा

Mon, 14 Sep 2026 01:20 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 01:20 AM IST
विज्ञापन
No public toilet facilities in bazaars
महिलाओं को करना पड़ता है परेशानी का सामना
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। डबुआ कॉलोनी, ओल्ड फरीदाबाद, सेक्टर-7, 10 और एनआईटी-5 के बाजारों में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण खरीदारी के लिए आने वाली महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन बाजारों में आसपास की कॉलोनियों के साथ दूर-दराज के क्षेत्रों से भी महिलाएं बच्चों और परिवार के साथ आती हैं। बाजारों में शौचालय की कोई स्पष्ट और सहज सार्वजनिक व्यवस्था नहीं होने से महिलाओं को कई बार दुकानदारों या निजी प्रतिष्ठानों से सुविधा मांगनी पड़ती है।

बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं की परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे को जरूरत पड़ने पर उसे लेकर जगह तलाशना मुश्किल होता है। लंबे समय तक बाजार में रहने के बावजूद महिलाओं के लिए ऐसी मूलभूत सुविधा का अभाव खरीदारी के अनुभव को असहज बनाता है। महिलाओं का कहना है कि प्रमुख बाजारों में साफ-सुथरे और आसानी से पहुंच वाले सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने चाहिए, ताकि जरूरत के समय उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े।
विज्ञापन




दूर से आते हैं, इसलिए अचानक जरूरत पड़ने पर घर लौटना आसान नहीं होता। बाजार में सुविधा होनी चाहिए। - प्रीति

दुकानों पर पूछना हर बार सहज नहीं लगता। सार्वजनिक शौचालय की साफ व्यवस्था होनी चाहिए। - कशिश

बच्चे साथ हो तो उनकी जरूरत के समय परेशानी ज्यादा होती है। सुविधा पास में होनी चाहिए। - शीतल

खरीदारी में काफी समय लग जाता है। बाजार में ही सुविधा मिले तो महिलाओं को चिंता नहीं रहेगी। - रचना
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed