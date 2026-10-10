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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Nine people were named after a family attacked in Bhimsika.

Faridabad News: भीमसीका में घर में घुसकर परिवार पर हमला, नौ नामजद

Sat, 10 Oct 2026 06:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 06:32 PM IST
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Nine people were named after a family attacked in Bhimsika.
- चार घायलों की एमएलआर के आधार पर पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। उटावड़ थाना क्षेत्र के गांव भीमसीका में रुपये छीनने के विवाद के बाद एक परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मोहम्मद इकबाल की शिकायत पर नौ नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
शिकायत के अनुसार, 20 सितंबर को इकबाल का 11 वर्षीय बेटा तोहिद घरेलू सामान लेने जा रहा था। आरोप है कि रास्ते में तसलीमा ने उससे 100 रुपये छीन लिए और मारपीट की। दूसरा बेटा बचाव के लिए पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इसके बाद आरोपी कथित तौर पर लाठी-डंडे, फावड़ा और चाकू लेकर उनके घर में घुस आए। इकबाल ने आरोप लगाया कि हुसैन ने फावड़े से उसकी पत्नी सरजीना के सिर पर वार किया। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को शिकायत दी।
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उटावड़ थाना प्रभारी हरिकिशन ने बताया कि सरजीना सहित परिवार के चार सदस्यों की एमएलआर कराई गई। जांच में घर में घुसकर लूटपाट करने और जान से मारने की नीयत से हमला करने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच एचसी नीरज कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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