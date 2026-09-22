Faridabad News: नशे के हॉटस्पॉट पर बढ़ेगी रात्रि गश्त

जिले में अपराध नियंत्रण और नशे की रोकथाम को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय समिति की बैठक में चिन्हित अपराधों, लंबित मामलों, अभियोजन कार्रवाई और नशामुक्ति अभियान की समीक्षा की गई।एडीसी ने चिन्हित अपराधों के मामलों में जांच पूरी गंभीरता से करने, साक्ष्यों का उचित संकलन और गवाहों से संबंधित कार्रवाई समय पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में अपील या आगे की कानूनी कार्रवाई जरूरी है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर आगे बढ़ाया जाए। बैठक में महिलाओं और बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों में पीड़ितों की सुरक्षा और कानूनी सहायता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। नशे की रोकथाम के लिए संभावित हॉटस्पॉट चिह्नित कर वहां निगरानी बढ़ाने और रात के समय नियमित पुलिस गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को नशे से प्रभावित लोगों की पहचान, उपचार और पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। ब्यूरो