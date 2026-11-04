Faridabad News: आदि गौड़ ब्राह्मण समाज की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ, राजपाल शर्मा बने प्रधान
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:47 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:47 PM IST
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चुनाव अधिकारी ने पदाधिकारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी सौंपे
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। आदि गौड़ ब्राह्मण समाज रजिस्टर्ड फरीदाबाद की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को एनआईटी-दो स्थित दौलत राम खान धर्मशाला में आयोजित किया गया। जिला रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज की ओर से नियुक्त चुनाव अधिकारी हंसराज पांचाल ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सभी को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।
नई कार्यकारिणी में राजपाल शर्मा को प्रधान, राम किशोर शर्मा को उपप्रधान, बृजेश कुमार शर्मा को महासचिव, राजेंद्र शर्मा को कोषाध्यक्ष और दर्शन कुमार शर्मा को सहसचिव चुना गया। वहीं, महेंद्र कुमार शर्मा, ओम चंद शर्मा, प्रतीक शर्मा, विकास शर्मा, मुरारी लाल शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित प्रधान राजपाल शर्मा और कोषाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। आदि गौड़ ब्राह्मण समाज रजिस्टर्ड फरीदाबाद की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को एनआईटी-दो स्थित दौलत राम खान धर्मशाला में आयोजित किया गया। जिला रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज की ओर से नियुक्त चुनाव अधिकारी हंसराज पांचाल ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सभी को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।
नई कार्यकारिणी में राजपाल शर्मा को प्रधान, राम किशोर शर्मा को उपप्रधान, बृजेश कुमार शर्मा को महासचिव, राजेंद्र शर्मा को कोषाध्यक्ष और दर्शन कुमार शर्मा को सहसचिव चुना गया। वहीं, महेंद्र कुमार शर्मा, ओम चंद शर्मा, प्रतीक शर्मा, विकास शर्मा, मुरारी लाल शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित प्रधान राजपाल शर्मा और कोषाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया।
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