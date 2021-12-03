Faridabad News: नीरज चोपड़ा ने हाफ मैराथन में भागीदारी का किया आह्वान
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:24 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:24 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फरीदाबाद हाफ मैराथन में जिलेवासियों, युवाओं और खेल प्रेमियों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। मैराथन का आयोजन 27 सितंबर को सूरजकुंड मेला ग्राउंड में किया जाएगा। नीरज चोपड़ा ने वीडियो संदेश के माध्यम से नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया।
नीरज चोपड़ा ने कहा कि फरीदाबाद में आयोजित होने वाली मैराथन लोगों को खेल और फिटनेस के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इच्छुक प्रतिभागी फरीदाबाद हाफ मैराथन की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं।
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फरीदाबाद। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फरीदाबाद हाफ मैराथन में जिलेवासियों, युवाओं और खेल प्रेमियों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। मैराथन का आयोजन 27 सितंबर को सूरजकुंड मेला ग्राउंड में किया जाएगा। नीरज चोपड़ा ने वीडियो संदेश के माध्यम से नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और आयोजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया।
नीरज चोपड़ा ने कहा कि फरीदाबाद में आयोजित होने वाली मैराथन लोगों को खेल और फिटनेस के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इच्छुक प्रतिभागी फरीदाबाद हाफ मैराथन की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं।
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