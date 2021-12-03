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Faridabad News: पचास हजार रुपये मांगने पर की थी महिला की हत्या

Wed, 04 Nov 2026 12:05 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:05 AM IST
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Murdered a woman after demanding fifty thousand rupees
गेस्ट हाउस में खर्चे के लिए रकम मांगने पर हुआ था विवाद
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सचिन कुमार
फरीदाबाद। बल्लभगढ़ स्थित गेस्ट हाउस में तीन बच्चों की मां की हत्या उसके प्रेमी ने 50 हजार रुपये मांगने पर की थी। महिला ने आरोपी से खर्चे के लिए यह रकम मांगी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आरोपी ने पहले उसका गला दबाया, फिर साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी।

अपराध शाखा डीएलएफ की पूछताछ में यह बात सामने आई है। जांच में पता चला कि महिला का पति करीब तीन महीने पहले काम के सिलसिले में बंगलूरू चला गया था। वह वहां पेंटर का काम करता है। परिवार पिछले करीब 10 साल से फरीदाबाद में किराये के मकान में रह रहा था। महिला के तीन बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि बेटा और छोटी बेटी पढ़ाई कर रहे हैं।महिला के भाई के मुताबिक, पति के बंगलूरू जाने के बाद महिला बच्चों के साथ फरीदाबाद में ही रह रही थी। आरोपी से उसकी करीब दो साल पहले जान-पहचान हुई थी। दोनों एक ही इमारत में ऊपर-नीचे किराये पर रहते थे। 31 अक्तूबर को दोनों चावला कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 201 में पहुंचे थे। वहां 50 हजार रुपये मांगने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उसने अपने गांव के साथी की आईडी से कमरा बुक कराया था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। उससे पूछताछ के आधार पर मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
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