Faridabad News: रात में कूड़ा जलाने वालों पर नजर रखेगा नगर निगम , 78 कर्मचारी किए तैनात

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लापरवाही मिलने पर तत्काल होगी कार्रवाईअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम अब शहर की निगरानी करेगा। विशेष तौर पर रात में कूड़ा जलाने वालों पर नजर रखी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति छिपकर कूड़ा जलाता नजर आया तो निगम की टीमें तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी और जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी है, जो शहर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगे।खुले में कूड़ा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने पूरे शहर में विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की है। इसके तहत शाम चार बजे से रात 12 बजे तक नगर निगम के 78 कर्मचारी अलग-अलग क्षेत्रों में गश्त करेंगे। इनमें 18 कर्मचारियों की तैनाती बल्लभगढ़ क्षेत्र के लिए की गई है। सभी कर्मचारी अपने निर्धारित क्षेत्रों में निगरानी रखेंगे और खुले में कूड़ा या अन्य अपशिष्ट जलाने वालों की पहचान करेंगे। इन्हें चिन्हित करने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इनका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। जिससे भविष्य में भी उन पर नजर रखी जा सके।रात 12 बजे के बाद भी रहेगी नजरटीमों को निर्देश दिए गए हैं कि वह रात में भी अपने क्षेत्र में निगरानी करें। अगर कोई व्यक्ति रात 12 बजे के बाद भी छिपकर खुले में कूड़ा जलाने की कोशिश करता है, तो तत्काल उसका चालान किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि निगम की टीमें रात के समय विशेष रूप से सक्रिय रहेंगी, क्योंकि इस दौरान कूड़ा जलाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। वहीं आमजनों से अपील की गई है कि वह खुले में कूड़ा न फेंके और न ही इसे जलाए। कूड़े का उचित निस्तारण ही किया जाए।शुरू हुआ सफाई अभियान, बल्लभगढ़ से हटाए गए डंपिंग प्वाइंटसफाई व्यवस्था को लेकर बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा और नगर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह की शुक्रवार को समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें सफाई अभियान तेज करने की योजना तैयार की गई थी। अभियान के तहत शनिवार सुबह बल्लभगढ़ के आंबेडकर चौक स्थित बड़े सेकेंडरी कूड़ा कलेक्शन प्वाइंट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इस कलेक्शन प्वाइंट के समाप्त होने से आंबेडकर चौक और आसपास के क्षेत्र में सफाई रहेगी। इसके साथ ही सिही गेट रोड, तिगांव रोड, प्रेस कॉलोनी, सेक्टर-22, पंचायत भवन, ऊंचा गांव आईटीआई मोड़ और गुरुग्राम नहर रोड सहित बल्लभगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम के आयुक्त यशेंद्र सिंह ने बताया कि यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा।