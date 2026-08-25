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Faridabad News: जिला नागरिक अस्पताल की पार्किंग से बाइक चोरी

Tue, 25 Aug 2026 05:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 05:17 PM IST
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Motorcycle stolen from District Civil Hospital parking lot.
जिला नागरिक अस्पताल की पार्किंग से बाइक चोरी
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पलवल। जिला नागरिक अस्पताल की पार्किंग से एक युवक की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित नईमूल हसन निवासी घासेड़ा, नूंह ने शहर थाना पलवल में बाइक चोरी की शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


पीड़ित ने बताया कि वह 20 अगस्त को वह अपनी मां का सीटी स्कैन कराने के लिए जिला नागरिक अस्पताल पलवल आया था। उसने बाइक अस्पताल की पार्किंग में खड़ी की थी। सीटी स्कैन कराने के बाद जब वह वापस पार्किंग में पहुंचा तो बाइक गायब मिली। आसपास तलाश करने के बावजूद बाइक का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद उसने डायल-112 पर सूचना दी। शहर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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