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Faridabad News: गाली-गलौज का विरोध करने पर मां-बेटे को पीटा, पांच पर प्राथमिकी

Sat, 10 Oct 2026 05:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:49 PM IST
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Mother and son beaten for objecting to verbal abuse; FIR registered against five.
- बेटे की हालत गंभीर, फरीदाबाद के निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती; शिकायत के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। गदपुरी थाना क्षेत्र के बघौला गांव में गाली-गलौज का विरोध करने पर मां-बेटे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच लोगों ने डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दोनों को घायल कर दिया। बेटे की हालत गंभीर होने पर उसे फरीदाबाद के निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गदपुरी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह के अनुसार, कमलेश ने शिकायत में बताया कि छह अक्तूबर की रात करीब 10:30 बजे वह अपने बेटे के साथ घर पर थी। बाहर गाली-गलौज की आवाज सुनकर वह निकली और विरोध किया। आरोप है कि रवि और उसके बेटे योगेंद्र उर्फ बब्बू ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर कमलेश का बेटा रिंकू उर्फ ऋषिपाल बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की।
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शिकायत के अनुसार, चंदर, टिंकू और गायत्री भी मौके पर पहुंचे और मारपीट में शामिल हो गए। आरोप है कि हमलावर मां-बेटे को गाड़ी में डालकर गुरु नानक अस्पताल के बाहर छोड़ गए। साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। कमलेश के मुताबिक, घायल बेटे को पहले गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर बुधवार को उसे फरीदाबाद के निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। उस समय उसे होश नहीं आया था। पुलिस ने शुक्रवार को शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रवि, योगेंद्र उर्फ बब्बू, चंदर, टिंकू और गायत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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