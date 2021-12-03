Faridabad News: मारपीट कर मोबाइल छीना, दो गिरफ्तार

विज्ञापन

फरीदाबाद। एनएचपीसी चौक पर वेटर से मारपीट कर मोबाइल फोन छीनने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मथुरा निवासी अशोक और रायबरेली निवासी साहिल के रूप में हुई है। वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। एक नवंबर की रात गौतम राय एनएचपीसी चौक पर ऑटो का इंतजार कर रहा था। तभी चार युवकों ने उससे और साथियों से मारपीट कर मोबाइल छीन लिया। पुलिस ने दो नवंबर को दोनों को गिरफ्तार किया। साहिल को जेल भेजा गया है, जबकि अशोक पुलिस रिमांड पर है। संवाद