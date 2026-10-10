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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Minister Rajesh Nagar's car gets stuck in a pothole on NH-19; two tires burst.

Faridabad News: एनएच-19 पर गड्ढे में फंसी मंत्री राजेश नागर की गाड़ी, दो टायर फटे

Sat, 10 Oct 2026 07:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:20 PM IST
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Minister Rajesh Nagar's car gets stuck in a pothole on NH-19; two tires burst.
- उजीना ड्रेन के पास हुआ हादसा, एनएचएआई अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप
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होडल। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर उजीना ड्रेन के पास सड़क के गहरे गड्ढे में फंसने से मंत्री राजेश नागर की गाड़ी के अगले और पिछले बाएं टायर फट गए। घटना छह अक्तूबर की रात करीब 9:30 बजे की है। पायलट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

शिकायतकर्ता ईएचसी नरेंद्र कुमार के अनुसार, पलवल कंट्रोल रूम से उनकी गाड़ी को मंत्री की पायलट ड्यूटी सौंपी गई थी। करमन बॉर्डर से मंत्री को लेने के बाद पुलिस की गाड़ी आगे और मंत्री की गाड़ी पीछे चल रही थी। उजीना ड्रेन के पास सड़क पर बने गहरे गड्ढे के कारण हादसा हुआ। पायलट गाड़ी का चालक वाहन को संभालने में सफल रहा, लेकिन मंत्री की गाड़ी के दोनों टायर फट गए। पुलिसकर्मी ने एनएचएआई अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। संवाद
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